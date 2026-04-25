Bilecik'te narkotik ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda durdurulan araca 249 bin TL ceza kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama gerçekleştirildi. Araçta yapılan kontrollerde muhtelif miktarda metamfetamin ile 1 adet cam aparat (bong) ele geçirildi. Araçta bulunan 1 şüpheli şahıs, 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, şahsa Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 249 bin TL idari para cezası uygulandığı, aracın ise otoparka çekildiği bildirildi.