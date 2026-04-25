Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'Dijital Tarih Müzesi Projesinde' çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Söğüt ilçesinde yapımı devam eden 'Beylikten İmparatorluğa Dijital Tarih Müzesi Projesi' ile kentin köklü tarihi, modern teknolojiyle buluşturulacak. İç ve dış mekan tasarımlarıyla dikkat çeken projenin, tamamlandığında ilçeye yakışır modern ve vizyoner bir eser olarak hizmet vermesi planlanıyor. Projenin son haline ilişkin görseller de kamuoyuyla paylaşıldı. Tarihi ve kültürel mirasın dijital imkanlarla ziyaretçilere aktarılmasının hedeflendiği proje kapsamında, ziyaretçilere interaktif ve görsel açıdan zengin bir deneyim sunulması amaçlanıyor.

'Geçmişin izlerini geleceğe taşıyacak'

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, 'Geçmişin izlerini geleceğe taşıyacak, tarih ile teknolojiyi bir araya getirecek olan müzemiz; hem kültürel mirasımıza sahip çıkacak hem de ziyaretçilerimize eşsiz bir deneyim sunacaktır. Kuruluşun ve kurtuluşun beşiği Söğüt'ümüze değer katacak bu önemli yatırımın şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz' dedi.