Tekirdağ’da jandarma ekipleri, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde okullarda ve trafik eğitim parkurunda öğrencilere eğitim verdi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, suçlara ve suçları işleyenlere geçit vermediği gibi kent genelinde sosyal sorumluluk projelerine de devam ediyor. Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Çerkezköy ilçesi Kızılpınar/Gültepe Mahallesi’nde bulunan Necip Fazıl Kısakürek İlkokulunda 80 öğrenciye trafik eğitimi ile ilgili seminer verildi. Seminer faaliyetinde sonra öğrencilere yönelik trafik bilgileri Çorlu Trafik Parkuru’nda uygulamalı olarak verildi. Öğrencilere, Trafik Jandarması Okul Yolunda okuma kitabı dağıtıldı. Bu sayede öğrenciler, artan trafik yoğunluklarına karşılık daha da bilinçli hale geldi.