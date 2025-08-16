Özellikle kaldırımlara ve kamusal alanlara izinsiz bırakılan masa, sandalye, reklam tabelası, flama ve benzeri eşyaların kaldırılmasıyla ilgili yapılan çalışmalar, vatandaşlardan büyük takdir topladı. Topyekün çalışma başlatan ekipler şehrin bir çok bölgesinde 1 saat içinde sokak ve kaldırımları dört koldan temizledi.



Yaya geçişini engelleyen ve her yeri kendine tahsis edilmiş otopark gibi kullanmaya kalkan restoran ve işletmelerin olduğu şikayeti üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, işgalleri tek tek tespit ederek müdahalede bulundu. Dubalarla sokağı otoparka çeviren restoranın dubaları toplanırken, vidalarla yere çakılanlar ise söküldü. Dükkanı yetmezmiş gibi sokağa veya caddeye masa ve sandalye atan esnaf ise altındaki sandalye alınınca neye uğradığını şaşırdı.



Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinden yapılan denetimlerde kamyon kamyon malzeme toplandı. Denetimde, yayaların kaldırımda rahatça yürümesini engelleyen duba, reklam panoları, masa ve sandalye gibi eşyalar tek tek toplandı. Malzemeler, Bursa Büyükşehir Belediyesine ait depoya götürüldü.

Neye uğradığını şaşıran esnaf, karşı çıkmaya kalksa da zabıta ekipleri izin vermedi.