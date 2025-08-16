Liman İş Sendikası Gemlik Şube Başkanı Ahmet Göral, işten atılan Hüseyin Özkurt ile birlikte Gemlik limanında açıklama yaptı. Liman sahasında işin durduğunu, sendikanın yetkili sendika olduğunu ifade eden Görül, "Rodaport limanında 1 yıldır sendikal örgütlenme süreci yaşıyorduk. Bugün itibarıyla işletmenin süreci baltalamak adına bir arkadaşımızı işten çıkardılar. İçeride taşeron grupları çalıştırmaya başladılar. İçerideki arkadaşlarımız işi kestiler. Biz de burada nöbetteyiz. Burada bir işçi direnişi söz konusudur. İnsanların sendikal örgütlenmesini çekemeyen bir işletme söz konusudur. Bu hamle bizleri üzmektedir. İşten çıkarılan arkadaşımızın işe geri alınmasını istiyoruz. İşletmenin sendikal süreci baltalamamasını istiyoruz. Biz bakanlık tarafından olumlu yetkiyi aldık. İşletme sadece süreci uzatmaktadır" dedi.

Kaynak: İHA