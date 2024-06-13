Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaret suçunu işleyen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları ile uyuşturucu imal ve ticaret suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilerin faaliyetlerini sonlandırmak, amacıyla adrese yapılan operasyonda; 17 bin 460 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 adet elektronik sigara içinde likit esrar, 1 kilo 185 gram skunk, hassas terazi, pompalı av tüfeği ve 15 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şahsın gözaltına alındığı, adli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip çıkarıldığı mahkemelerce tutuklanarak cezaevine sevk edildiği bildirildi.