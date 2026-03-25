SGK Başuzmanı İsa Karakaş, kamuoyunda sıkça dile getirilen “25 yıl evli olan kadınlara emeklilik” iddiasının doğru olmadığını belirterek bu konuda herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığını söyledi. Bununla birlikte, mevcut sistemde ev hanımlarının emekli olabilmesi için farklı seçeneklerin bulunduğunu da ifade etti.

1800 GÜN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

SGK Başuzmanı Karakaş, isteğe bağlı sigorta yoluyla emekliliğin mümkün olduğunu belirterek ev hanımlarının normal şartlarda 9 bin gün prim ödeyerek emekli olabildiğini ifade etti. Ancak kronik hastalığı veya engeli bulunanlar için daha önemli fırsatlar olduğunu vurgulayan Karakaş, “İsteğe bağlı sigortalı olan bir ev hanımı 9 bin gün primle emekli olabilir ancak bu primlerin aylık maliyeti 10 bin liranın üzerine çıkıyor ve bunu karşılamak her zaman kolay olmuyor” dedi. "EN BASİT FORMÜL BU"

Ama şöyle bir durum var. Ev hanımlarına şunu tavsiye ediyoruz. Bir kere e-devlete girin. 4B isteğe bağlı sigortalılık diye bir şey var ya. Bir giriyorsunuz, tıklıyorsunuz, sigortalı oldunuz. Eğer hastalığınız varsa, kronik hastalığınız bu durumda sadece 1800 gün primi doldurduğunuz zaman sigortalılık başlangıcınız da 10 yıl geriye doğru gidiyorsa yaş şartı aranmadan bu yolla da emeklilik mümkün.

Dolayısıyla 9 milyondan fazla ev kadını var. Özellikle hasta olan, kronik hastalığı olan ya da bir engeli olanlar için yani emeklilik için en basit formül budur. 9.000 gün prime gerek yok. Yaşı beklemelerine de gerek yok.

YÜZDE 40 RAPOR YETERLİ

1800 gün primi doldurduktan sonra sigortalılık başlangıçları da 10 yıl geriye doğru gidiyorsa ne yapacaklar? SGK'ya gidecekler. Engelli emekliliğinde yüzde 40 oranında SGK bir engel verirse onlar da aynen diğer emekliler gibi hemen emekli olabiliyor. Yaşı da ne olursa olsun yaş şartı olmadan bu formülü ev hanımları bilmiyor. Bunu da ilk defa sizin programınıza aktarmış olduk"

STAJ VE ÇIRAKLIK MAĞDURLARI

Karakaş, staj ve çıraklık mağdurlarına da değinerek bu grubun kademeli emeklilik sisteminden faydalanmasının zor olduğunu belirtti. Sorunun çözümü için özel bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu vurgulayan Karakaş, konunun uzun süredir gündemde yer aldığını ifade etti.

VERGİ VE KREDİ TARTIŞMASI

Programda vergi muafiyeti ve kredi desteklerine ilişkin tartışmalara da değinen Karakaş, muhalefet tarafından sunulan tekliflerin yasalaşmasının zor olduğunu ancak kapsamın genişletilmesi gerektiğini savundu. Emeklilere yönelik desteklerin “genellik ilkesi” gereği tüm kesimleri kapsaması gerektiğini vurguladı.