Yapılan açıklamaya göre satışa sunulacak arsalar; konut, ticaret, tarım ve kentsel gelişim alanı gibi farklı kategorilerde yer alıyor. Türkiye genelinde 42 ilde bulunan toplam 390 arsa yatırımcıların ilgisine sunulurken, geniş seçenekler hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için çeşitli fırsatlar sunuyor.

24 ay vade ve peşin alım avantajı

Satış koşulları da yatırımcılar açısından dikkat çekici.

Arsa almak isteyenler, yüzde 25 peşinat ödeyerek kalan tutarı 24 ay vadeyle tamamlayabilecek. Peşin ödeme yapmak isteyenler için ise yüzde 20 indirim uygulanacak.

Bu esnek ödeme planı, özellikle orta ölçekli yatırımcıların da sürece dahil olmasını kolaylaştırıyor.

Açık artırma tarihleri belli oldu

Arsalar için düzenlenecek açık artırmalar 2-3 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Müzayedeler, Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ve İstanbul TOKİ Hizmet Binası’nda yapılacak. Ayrıca isteyen yatırımcılar internet üzerinden de teklif verebilecek.

Katılım için teminat şartı

Açık artırmaya katılmak isteyenlerin belirli bir teminat bedeli yatırması gerekiyor.

Teminat tutarları, arsanın muhammen bedeline göre değişiklik gösteriyor. Düşük bedelli arsalar için daha düşük teminat istenirken, yüksek değerli gayrimenkuller için milyonlarca liraya ulaşan teminatlar söz konusu olabiliyor.