Tavukçuluk sektöründe yaşanan ekonomik sıkıntılar konkordato ve iflas haberleriyle derinleşirken, dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Adana merkezli Garip Tavukçuluk’a ait “Lades” markası icra yoluyla satışa çıkarıldı.

BİR DÖNEMİN İHRACAT ŞAMPİYONUYDU

40 yıllık geçmişe sahip ve bir dönem Adana’nın ihracat şampiyonu olarak öne çıkan Garip Tavukçuluk, yaşadığı mali sorunlar nedeniyle 2019 yılında konkordato ilan etti. Sürecin ardından şirket iflas etti.

42 MİLYON TL’LİK SATIŞ

Adana 1. Genel İcra Dairesi’nin ilanına göre, farklı tarihlerde tescil edilen ve çeşitli ürün gruplarını kapsayan “Lades” markasının tüm hakları açık artırma yoluyla satışa çıkarılacak. Markanın toplam muhammen bedeli 42 milyon 395 bin TL olarak belirlenirken, sektördeki daralma ve artan maliyetlerin benzer gelişmelere yol açabileceği belirtiliyor. Satış süreci ise yakından izleniyor.