Son günlerde konuşulan “emekliye ÖTV’siz araç” iddialarına açıklık getirildi. Mevcut sistemde yalnızca emekli olmak bu haktan yararlanmak için yeterli değil. Tüm emeklileri kapsayan bir muafiyet bulunmazken, konu henüz TBMM’de teklif aşamasında yer alıyor ve Resmi Gazete’de yayımlanmış herhangi bir düzenleme olmadığı için uygulamada bir değişiklik söz konusu değil.

Teklife göre kimler yararlanabilecek?

TBMM’de ele alınan düzenlemenin yasalaşması halinde, ÖTV muafiyetinin geniş bir kesimi değil, belirli grupları kapsaması öngörülüyor. Buna göre özellikle Bağ-Kur (4/1-b) emeklileri, esnaf ve sanatkâr statüsündekiler ile bazı durumlarda çiftçi emeklilerinin kapsamda yer alması beklenirken, SSK ve memur emeklilerinin büyük ölçüde dışarıda kalacağı ifade ediliyor. ÖTV’siz araç şartları neler olacak?

Teklifte yer alan başlıca şartlara göre, ÖTV muafiyetinden emeklilikten sonraki ilk 5 yıl içinde ve yalnızca bir kez yararlanılabilecek. Alınan araç 5 yıl boyunca satılamayacak, uygulama sadece binek araçları kapsayacak ve en az %40 yerli üretim şartı aranacak. Bu kriterlerle sistemin yatırım amacıyla kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Şu anda kimler ÖTV’siz araç alabiliyor?

Mevcut uygulamada ÖTV muafiyeti yalnızca engelli bireyler için geçerli durumda. Buna göre %90 ve üzeri engelli raporu bulunanlar ile %40–89 arası olup özel tertibat şartını karşılayanlar bu haktan yararlanabiliyor. 2026 yılı için belirlenen 2.873.972 TL’lik üst limitin altındaki araçlar ise ÖTV’siz olarak satın alınabiliyor.

ÖTV’siz alınabilecek araç modelleri neler?

Henüz emeklilere özel resmi liste bulunmasa da, mevcut limit ve olası düzenlemeye göre öne çıkan modeller şöyle:

2026 ÖTV’siz araç listesi (tahmini)

Model Durum TOGG T10X Elektrikli – yüksek avantaj TOGG T10F Elektrikli Toyota Corolla Uygun segment Toyota C-HR SUV segment Renault Megane Popüler tercih Fiat Egea Sedan / Cross Uygun fiyatlı Hyundai i20 / Bayon B segment Dacia Sandero Stepway Ekonomik Dacia Spring Elektrikli MG4 Electric Elektrikli Fiat 500e Elektrikli

Elektrikli araçlar, düşük vergi oranları nedeniyle daha avantajlı seçenekler arasında yer alıyor.

ÖTV’siz araç fiyatları ne kadar?

ÖTV muafiyeti ile birlikte araç fiyatlarında ciddi düşüş yaşanıyor.

Genel tablo:

En düşük fiyatlar: yaklaşık 700-800 bin TL

Orta segment: 900 bin – 1.5 milyon TL

Elektrikli modeller: daha avantajlı fiyat aralığında

Fiyatlar donanım ve bayi kampanyalarına göre değişiyor.

Emekliler için ÖTV düzenlemesi ne durumda?

ÖTV muafiyetiyle ilgili düzenleme henüz yasalaşmadı. TBMM süreci devam ediyor ve detayların netleşmesi için resmi açıklamalar bekleniyor.

Emekliye ÖTV’siz araç çıkacak mı?

Şu an için:

Tüm emeklilere ÖTV’siz araç yok

Sadece teklif aşamasında

Yasalaşırsa sınırlı bir kesimi kapsayacak

Bu nedenle gelişmelerin Resmi Gazete üzerinden takip edilmesi gerekiyor.