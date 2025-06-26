Jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda, şüphelilerin hesaplarında toplam 1 milyar 132 milyon TL tutarında hareket tespit edildi. Yakalanan şüphelilerden 51’i tutuklanırken, 38’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler ise devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşen operasyonlar; Ankara, Gaziantep, Manisa, Afyonkarahisar, Denizli, Aydın, Antalya, Mersin, Kastamonu, Tokat, Muğla, Elazığ, Balıkesir, Yalova ve Batman illerinde gerçekleştirildi.

Şüphelilerin, sahte internet siteleri üzerinden kendilerini “sigortacı ve bankacı” olarak tanıtarak düşük faizli kredi vaatleriyle haksız kazanç sağladıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri, internet ortamında yasa dışı sorgu panelleriyle vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirdikleri, yasa dışı bahis sitelerine reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaptıkları belirlendi.

Operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, valilere, Cumhuriyet Başsavcılıklarına, İl Jandarma Komutanlıklarına, kahraman jandarma personeline ve MASAK çalışanlarına teşekkür ederek, "Yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz" ifadelerini kullandı.