Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kaçakçılık Suçları İle Mücadele çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. Bu minvalde ‘Anadolu Mirası’ adlı operasyonda, E.O. (48) A.E. (50) İ.B. (51) Y.Y. (26) ve S.Ç. (34) isimli şahısların araçlarında arama yapıldı. Gerçekleşen aramada, 388 adet obje, 82 adet sikke, 19 adet taş obje ve 100 adet yüzük olmak üzere toplam 589 adet Roma Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA