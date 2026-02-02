Edinilen bilgiye göre, Yüksekova çevre yolunda seyreden, sürücüleri belirlenemeyen belediyeye ait yolcu otobüsü ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta sıkışan sürücüler ve bazı yolcular, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza bölgesinde geniş güvenlik önlemi alırken, trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.