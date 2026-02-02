Kütahya Valisi Musa Işın, kentteki sanayi kuruluşlarının ciddi iş gücü sıkıntısı yaşadığını ve bu nedenle tam kapasiteyle çalışamadığını dile getirdi. Zafer Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere birçok fabrikada personel açığının her geçen gün arttığını vurgulayan Işın, bazı işletmelerin çözüm olarak yurt dışından işçi teminine yöneldiğini aktardı.

İstihdam konusunda çağrıda bulunan Vali Işın, “İş aradığını söyleyen herkes Kütahya’ya gelsin. Burada herkese iş imkânı var. Önümüzdeki süreçte 20 bin kişiyi istihdam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Vali Işın’ın açıklamalarına göre, Zafer OSB’de faaliyet gösteren firmalar uzun süredir yeterli sayıda personel bulamadığı için üretim hedeflerini yakalayamıyor. İş gücü eksikliği nedeniyle bazı üretim hatlarının devreye alınamadığı, bunun da fabrikalarda ciddi kapasite kayıplarına neden olduğu belirtiliyor.

Kütahya Valisi Musa Işın'ın açıklaması şu şekilde:

"İş bulamıyorum diyen Kütahya'ya gelsin, hepsine iş bulacağım. 20 bin kişiyi işe alacağız."

Zafer Organize Sanayi Bölgesi (Zafer OSB), Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 27’nci kilometresinde, Altıntaş ilçe sınırlarında yer alıyor. Bölge, Zafer Havalimanı’na yaklaşık 8 kilometre mesafede bulunuyor. Zafer OSB Eskişehir'e bir buçuk saat uzaklıkta bulunuyor.

Bu açıklama önemli bir sorunu yine gündeme getiriyor. Türkiye'de işsizlik oranı yüksek ama bazı sektörlerde işçi bulunamıyor. Mavi yakalı işler tercih edilmiyor. İşverenler yurt dışına yöneliyor.