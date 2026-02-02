Olay dün saat 13.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman sokakta meydana geldi. Adem Ü. İsimli şahıs husumetlisi olduğu kayınbabası Ahmet K.(68) ve kayınbiraderi Halil Can K.(35)'ye elindeki tabancayla defalarca ateş etti. Şüphelinin tabancasından çıkan mermiler kayınbabasının karnına, kayın biraderinin ise sol bacağına isabet etti. Tabancadan çıkan mermiler işyerlerine ve araçlara da isabet etti. Şüpheli koşarak kaçarken, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Ahmet K. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CİNAYETİN NEDENİ BELLİ OLDU

Adem Ü.'nün 5 sene önce kanser nedeniyle vefat eden eşi Türkan Ü.'nün mevlüt merasimine yakınlarını çağırmadığını iddia ettiği kayınbabasıyla tartışma sonucu olayın yaşandığı öğrenildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Yaşanan silahlı saldırı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Adem Ü.'nün kayınbabasına ateş ettiği ve merminin isabet ettiği Ahmet Kalkancı'nın yere yığıldığı anlar yer aldı.

YENİ GÖRÜNTÜLER

Öte yandan Adem Ü.'nün silahla kayınbabası ve kayınbiraderine ateş ettiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Adem Ü.'nün tartıştığı kayınbiraderi Halil K.'nin bacaklarına ateş ettiği, olaya müdahale eden kayınbabasına ise kaçarken ateş ettiği anlar yer aldı.