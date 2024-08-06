Sakarya’da jandarma ekiplerince bir ayda gerçekleşen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 229 şüpheliden 14’ü tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde kaçakçılığa ve uyuşturucu imalatı ile ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede 1-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen 195 operasyonda 229 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 14’ü tutuklanırken yapılan aramalarda, 56 bin 200 adet dolu makaron, 24 kilo 682 gram uyuşturucu madde, 2 bin 154 kök kenevir bitkisi, 70 kilogram tütün, 69 adet uyuşturucu hap, 43 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 6 adet hassas terazi ele geçirildi.