Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 51 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Ayvalık ilçesinde 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulanan aranan şahısların yakalanmasına yönelik jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) özel bir ekip oluşturuldu. Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan çalışmalarda, Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi’nde, “Dolandırıcılık, Sahte Banka Kartı veya Kredi Kartı Kullanmak Suretiyle Yarar Sağlama, Silahlı Tehdit ve Hakaret” suçlarından aranan ve hakkında “51 yıl, 9 ay” kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y., icra edilen operasyonda yakalandı. M.Y. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.