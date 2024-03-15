Yıldız Holding’in genç yeteneklere özel staj ve işe alım programı ‘JOB Genç Yetenek Programı 2024’e başvurular başladı. Üniversite 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencilerinin yanı sıra yeni mezunların da katılabileceği programa 15 Nisan 2024 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Kariyer yolculuklarının henüz başındaki gençlere Yıldız Holding çatısı altında mesleki deneyim ve gelişim fırsatı sunması hedeflenen ’JOB Genç Yetenek Programı 2024’e başvurular başladı. Farklı bölümlerden yeni mezunların ve yüksek lisans öğrencilerinin yanı sıra 3’üncü ve 4’üncü sınıf üniversite öğrencilerinin de başvurabildiği JOB Genç Yetenek Programı 2024, bu yıl “Join The Business Life” sloganıyla genç yeteneklere kapılarını açıyor. Endüstri, İşletme, Kimya, Gıda Bilgisayar, Yazılım, Endüstri, Matematik Mühendisliği gibi bölümlerin yanı sıra, Yönetim Bilişim Sistemleri, Matematik, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve ilgili bölümlerden de binlerce başvurunun gerçekleştiği program sayesinde, gençler iş yaşamıyla ilgili kapsamlı bir deneyim elde etme fırsatı buluyor. Bu yıl 13’sü gerçekleşecek olan iş dünyasının en uzun süreli staj ve işe alım programlarından biri olan JOB Genç Yetenek Programı’na katılmak isteyen adaylar, 15 Nisan 2024’e kadar başvuru yapabilecek. Başvuru linki: https://mtstaj.co/job/

Bahattin Aydın: “Gençlerin kariyer yolculuklarında sürekli gelişimlerine katkı sağlayan bir işveren olmayı önemsiyoruz”

JOB Genç Yetenek Programı’nın iş dünyasındaki en uzun soluklu programlardan biri olduğuna dikkat çeken Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın sözlerine şöyle devam etti: “İş dünyası dönüşürken yeni yeteneklere duyulan ihtiyaç ile yetenek açığı giderek artıyor. Yıldız Holding’de mevcut yeteneklerimizin sürekli gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda yeni yetenekler için cazip bir işveren olmayı önemsiyoruz. JOB Genç Yetenek Programımız potansiyeli ve farkındalığı yüksek genç yeteneklerin Holding bünyesindeki şirketlerimizde ve birçok iş alanında stajyer veya yeni mezun çalışan olarak deneyim kazanabilecekleri, dünya standartlarında öğrenme ve gelişim imkanlarıyla kendilerini geliştirebilecekleri ve kariyer yolculuklarını taçlandırabilecekleri bir program olarak önem kazanıyor. Bu yıl 13’üncüsü gerçekleşecek, her yıl 30 binin üzerinde adayın başvurduğu sektörün en uzun soluklu ve tutarlı programlarından biri olan JOB Genç Yetenek programımızın bugün sektörde çalışan deneyimli profesyonellerin kariyerlerinde başlangıç noktası olması da bizler için mutluluk ve gurur verici. Güçlü ve başarılı bir kariyer hedefleyen öğrenciler ve yeni mezunlarımıza, titizlikle hazırlanmış bu programa başvuru yapmalarını öneriyorum.