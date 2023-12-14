Takayuki Yagami, Japon ceza hukuku sisteminde ender görülen bir beraat kararı aldıktan sonra profili yükselen bir avukat, ancak müvekkilinin beraatinden bir ay sonra kız arkadaşını öldürmeye devam etmesiyle bu artış durdu. Suçluluk duygusuyla, avukatlık işini bıraktı ve bir dedektif olarak geçimini sağlamaya başladı, eski hukuk bürosunun yanı sıra şehir sakinleri için tuhaf işler yaptı. Yabancı yakuza’nın karıştığı korkunç cinayetler, onu yıllar önce terk ettiği hukuk sistemine geri çekebilecek bir soruşturmaya sürükleyecektir.

Yargı, aşağı yukarı kendisinden döndüğü Yakuza oyunları gibi oynar. Yagami, iki dövüş stiline, daha sert vuran Tiger stiline ve kalabalığı kontrol eden vinç stiline erişerek kendisini diğer kahramanlardan ayırır. Ayrıca rakiplerinin üzerinden geçme ve baş döndürücü grevler yapmak için duvarlardan sekme yeteneğine de sahiptir. Görünüşte yenilmez Dragon of Dojima’nın aksine, Yagami sersemletilmeye daha yatkındır ve iyileşmesi için gerçekten tıbbi bakım gerektiren yaralar alabilir. Bir başka canlandırıcı değişiklik de, tamirci biraz yarı pişmiş olmasına rağmen, onları bitirmek için çok uzun sürerse gelip kavgaları bozacak olan polisin gerçek oyun içi varlığı.

Dedektiflik çalışması, stüdyonun bu unvanı üzerine inşa ettiği oyunun temellerinden biridir. Yumruklarla birçok sorun çözülürken, suç mahallerini araştırmak, insanları takip etmek, şüphelilerle kanıtlarla yüzleşmek ve hatta bir veya iki suçluyu (ve çok fazla “şapka”) kovalamak için zaman harcayacaksınız. Hatta bir drone ile keşif çalışması yapabilir ve bazı gizli işler yapmak için kılıklardan yararlanabilirsiniz. Tüm bu faaliyetler, Yargılamanın kendisini Yakuza kuzenlerinden ayırmasına yardımcı olur.

Neyse ki başlık, RGG Studio oyunlarını oynamayı böylesine keyifli kılan birçok temel unsuru barındırıyor. Zengin, ilgi çekici bir hikaye, gerçekten ilgilendiğiniz fantastik bir oyuncu kadrosu, drama ve mizah arasındaki mükemmel denge, ana anlatı tamamlandıktan sonra bile başlığa geri dönmenizi sağlayacak bol miktarda isteğe bağlı içerik. Bu unsurlar ve başlığın benzersiz dokunuşları, Judgment’ı, ana diziden bir şey seçmeye taahhüt etmek zorunda kalmadan Yakuza oyunlarına ayak basmak isteyenler için iyi bir giriş noktası haline getiriyor.

Ancak oyun mükemmel değil ve kesinlikle bir ana hat Yakuza oyunu oynamamı dilememe neden olan şeyler var. Tematik olarak alakalı olsa da, benim beğenime göre biraz fazla takip ve ayak takibi görevi var. Soruşturma bölümleri, her sahnede başıboş bir kedinin sürekli miyavlamasıyla gölgelenebilir (söz konusu başıboş kediyi bulursanız miyavlama durur, ancak bazen tüm sahneyi tarayacak sabrınız olmaz…). Bu oyun, RGG Studio’nun tescilli Dragon Engine’inin ikinci çıkışıdır ve işler harika görünse de, fizik hala biraz riskli. Ayakta bir tekme bir motosikleti uçurabilir, kullandığınız silahlar tarafından vurulduğunda düşmanlar zarar görmeden “kayar”. Yagami’nin 2 dövüş stili varken, ikisi de göze çarpmıyor gibi görünüyor ve oyunun çoğunu 3. stil yani sallanan bisikletleri kullanarak düşmanlar sayılıncaya kadar harcadım.

Bazı özellikler, özellikle de anahtarlık tamircisi, evet sanırım çoğu insan kapıları anahtarlarla açar, ancak bir RGG başlığında bir kapıyı açmanın tercih ettiğim yolu genellikle bir kapıyı delip içeri girmeyi içerir. bir kumarhaneye her gitmek istediğimde anahtarlık garip bir mekanik … Belki de bu oyunun yaptığı en büyük suç, oyun sonrası kazandığınız sayısız kılık değiştirememektir ve hayır, Takayuki Yagami karaokeden zevk alamaz.

Yeniden yöneticinin özellikleri gerçekten fark etmediğim bir şeydi, ancak bu bir şekilde iyi bir şeydi. Görsel olarak oyun harika görünüyor ve çoğu Yakuza oyunu gibi kendinizi sanal bir turist gibi hissettiriyor. Ekranda en fazla 10 düşman varken bile performans genellikle sorunsuzdu. Yükleme süreleri pratik olarak mevcut değildir. Dahil olan ücretli DLC’nin çoğu kozmetiktir ve oyun kırılabilecek tek şey Ultimate Battle Pack’in içeriği olacaktır.

Judgment, Ryu Ga Gotoku Studio’nun ortaya koyduğu oyun türlerini tanımak için oynamak için harika bir başlık. Kafanızda 8’den fazla başlığın bagajını istemiyorsanız, bu şu anda bir ve tamamlanmış bir başlık, ancak Kamurocho’da başka neler olduğunu görmek istiyorsanız, ana diziyi keşfetme seçeneğiniz de var ( Microsoft aracılığıyla Gamepass’ta “ücretsiz” dahil). Her iki durumda da bu oyunu çalarsanız stüdyoyu kesinlikle farklı bir ışıkta göreceksiniz.