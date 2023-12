Soulslike türünün diğer pek çok hayranının aksine, Dark Souls, FromSoftware’in acımasız, esrarengiz ölüm ve diriliş dünyasına ilk girişim değildi. Yasal olarak Demon’s Souls’un benim ilk Souls oyunum olduğunu söyleyebilirim ve oğlum bunu yaptı. Orada çok fazla rehber yoktu ve tuhaf, kafa karıştırıcı ve inkar edilemez şekilde benzersiz oyun mekaniği ve bilgi sistemi, en azından söylemek gerekirse başka bir şeydi. “Ruh formunun” ne olduğu veya neden çağırmanın bazen işe yarayıp başkalarının çalışmadığı veya neden Kara Hayaletlerin bazen NPC ve bazen başka oyuncular olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. NPC’ler ve esrarengiz konuşmalardan damlama beslemesi, belirsiz irfan açıklamaları, kötü oynanmış, tropey ara sahnelerden ve hem hikaye hem de oyun mekaniğindeki gizem derinliğinden hoş bir tazeleme oldu. Ve beni World Tendency’ye (ne kadar kaçık bir tamirci) başlamama bile. Bluepoint stüdyoları oyunun tepeden tırnağa yeniden yapılanmasının bir PlayStation 5 lansman oyunu olacağını resmen açıkladığında, bunu görkemli 4K’da yeniden deneyimlemek için zemin kata girmem gerektiğini biliyordum.

Ve lanet olsun, bu oyun hiç beklentilerimi aştı mı?

Öyleyse şimdi bunu yoldan çıkaralım. Bluepoint’in Demon’s Souls yeniden yapımı, arada sırada birkaç küçük değişiklik dışında, on yıl önce oynadığınızı hatırladığınız oyunun aynısı. Öyle ki, ilk seansım sırasında, Celine Dion’un 1996’daki efsanevi hit hit “All’s Coming Back to Me Now” ın sözleri kafamda tekrar tekrar çalmaya başladı. Elbette bölgeye bağlı olarak, bazı bölümlerin – düşman konumlarını, kısayolları, hatta eşyaları hatırlamak – kafamda bu kadar delinmesi gerçekten şaşırtıcı. Muhtemelen baştan sona tüm Latria’yı gözüm bağlı olarak oynayabilirdim ve bu on yıl oldu. Öte yandan, hangi seviyelerde mücadele ettiğim veya daha fazla zaman geçirdiğim açıkça belliydi çünkü Shadowmen dünyası yepyeni bir deneyim gibiydi. Bu aynı zamanda FromSoft’un her türlü mini harita sistemini dahil etmeyi veya uygulamayı reddetmedeki parlaklığının ve Bluepoint’in bu tasarım felsefesine bağlılığının bir kanıtıdır. Elbette bazen biraz can sıkıcı olabilir, ancak aslında ekranınızın köşesindeki 2 boyutlu bir düzlemde küçük bir simgenin hareket etmesini izlemek yerine kendinizi (kesinlikle büyüleyici) dünyaya kaptırmanıza olanak tanır. Tüm bunlar evet demenin dolambaçlı bir yolu, bu temelde eski bir oyunun 1: 1 yeniden yapımı – bir uyarı ile.

Bu uyarı, Demon’s Souls eski bir oyunun 1: 1 yeniden yapımı, ancak konsollarda en iyi görünen başlık ve bu incelemecinin görüşüne göre, görsel olarak en etkileyici konsol başlığı. Ve bu bir lansman başlığı. Tüm bu zarif görsel yeteneklerden doğru şekilde yararlanmak için HDMI 2.1 ve 240 / 120Hz yenileme hızına sahip yeni bir televizyona yatırım yaptım. Bu oyunu en iyi şekilde deneyimlemek istedim ve oğlum gözbebeklerini nasıl eritiyor. Konsol oyunlarında giderek daha yaygın hale geldiği için, oyunculara “performans” veya “sinematik” modda oynama seçeneği verilmektedir. Birincisi, daha hızlı kareler için biraz görsel doğruluk ticareti yapıyor ve ikincisi, daha keskin dokular ve daha iyi aydınlatma ile 30 fps’de dalgalı bir hızda çalışıyor. Elbette, kare hızı dışında pek bir fark yok, bu da benim gibi çoğu oyuncunun temelde oyunun tamamını performans modunda geçireceği anlamına geliyor. Fotoğraf modunun keyfini çıkarmak ve güzel ekranlar elde etmek istiyorsanız, kare hızı önemli olmayacaktır. Yuvarlanırken, kaçarken, engellerken ve iyileştirirken aynı anda birden fazla saldırıyla başa çıkmaya çalışıyorsanız… performans modu isteyeceksiniz. Bluepoint’teki ekip ayrıca çeşitli renk ve filtre seçenekleri sunar, böylece orijinalin klasik “yeşil ve kasvetli” görünümünü isteyenler içiniz rahat olabilir. Ancak, bu oyunun ne kadar iyi göründüğünü fazla vurgulayamam. Latria’nın eski yeşil parıltısı ve lanetli kıyamet gökyüzünden Digger King’in kırmızı ve turuncu çöllerine kadar uzanan ışık ve renkler inanılmaz. Shadowmen diyarındaki dokular, yağmur ve hava efektleri, sizi kabaran bir bahar gününde Kuzey Avrupa’da gibi hissettiriyor. Parçacık efektleri, bir yol boyunca yanan bir kütük veya katalizörünüzden gelen büyü ateşi olsun, harika görünüyor.

Bu evi kurcalamaya devam ettiğimi biliyorum, ama görselleri hiç önemsemeyen bir adam olarak (öncelikle bir konsolcuyum ve bol bol Hint oynuyorum), o kadar göze çarpan bir özellikti ki bunun hakkında konuşmayı bırakamıyorum. Sony’nin Bluepoint stüdyolarını en kısa sürede satın alması ve onları daha fazla film üzerinde çalıştırması gerekiyor. Ses tasarımı da inanılmazdır ve DualSense üzerindeki gürleme efektleri, oyuncu kadrosunda düşmanlarınıza kinetik enerji topları çağırıyor ve fırlatıyormuşsunuz hissi verir. Yeni denetleyiciyle bir araya getirilen tüm görsel-işitsel deneyim, Demon’s Souls oyuncularına, temel aldığı oyunun artık ikonik esprisi ve AA’sı olmadan birinci sınıf bir AAA deneyimi sunuyor. Ve pastanın üzerindeki krema? Yükleme süreleri. Menüden düşmanları 15 saniyeden daha kısa sürede hacklemeye geçiyorum. Bu, konuşmak için eşyalar, ruhlar ve NPC’ler arayışımda seviyeler ve bağlantı noktası arasında atlama konusunda klasik Ruhlar eziyetine girmeye başladığımda daha da belirgin hale geldi. Bir şey elde etmek için bağlantı noktasına geri dönüp başka bir seviyeye geri dönmem ve daha sonra olmam gereken yere dönmek için hepsini tersine yapmam gerektiğini öğrenmekten korkardım. PS5’in yıldırım hızındaki SSD’si sayesinde, bu çok daha az sıkıcı bir süreç haline geldi – bu, defalarca ve defalarca öleceğiniz bir oyun için harika. Yüklemeler arasındaki zamanı öldürmek için Instagram yüklü telefonumu hazır bulunduruyorum… ancak denetleyiciyi indirip elime aldığımda, her şey yüklendi ve kullanıma hazır.

Bu oyuna net bir önyargıyla giriyordum, ancak bu önyargı her iki yönde de değişiyor. Zaten orijinalin büyük bir hayranıydım, bu yüzden bundan hoşlanacağımı biliyordum. Bununla birlikte, yeniden şekillendirmeler ve yeniden yapımlar, eski bir çerçeve üzerinde genellikle sığ, yüzey seviyesinde cilalardır. Genellikle orijinalinden daha iyi görünürler veya daha iyi çalışırlar, ancak genellikle sadece “daha iyi kare hızı ve çözünürlük desteği” dir. Bu yüzden, gerçek oyunun tadını çıkaracağımı bildiğim halde, “It’s Demon’s Souls” dışında görsel-işitsel bir bakış açısından pek bir şey beklemiyordum, ancak bunu daha iyi bir kare hızıyla 4K TV’de oynatabilirsiniz “. Sahip olduğum şey, şimdiye kadar oynadığım en iyi görünümlü konsol oyunuydu ve PC dünyasının sunduğu en iyi özelliklerle kolayca ayak başparmağa dayanabilen bir oyun – ve bunu büyük ekranda oynayabiliyorum. kanepem. Bluepoint onu parkın dışına çıkardı, top uzak bir banliyöde birini öldürdü. Sony’nin stüdyoyu dün satın alması gerekiyor ve Bloodborne yeniden düzenleme üzerinde çalışmıyorlarsa tanrı onlara yardım etsin. Bu oyun mutlaka satın alınması gereken bir oyun, Mario 64’ün ardından gelmiş geçmiş en iyi ikinci lansman oyunu ve bence bu yeni nesil konsolların masaya getirdiklerinin kesinlikle sistem satan bir örneği.