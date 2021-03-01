Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararların görüşüleceği Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün yapılacak.

Türkiye'de 1 Mart itibarıyla koronavirüsle mücadele kapsamında yeni bir döneme giriliyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de bugün yeni kararlar almak için toplanıyor. Kabinenin gündeminde, koronavirüsle ilgili atılacak yeni adımlar olacak.

İLLERDEKİ RİSK DURUMUNA GÖRE TEDBİRLER ESNETİLECEK

İllerde tüm kısıtlamalar kademe kademe kaldırılacak. Risk durumuna göre karar verilecek. Tabloda, düşük riskli iller mavi, orta riskli iller sarı, yüksek riskli iller turuncu ve çok yüksek riskli iller turuncu ile gösterilecek.

KAFE VE RESTORANLAR BELLİ KRİTERLERLE AÇILACAK

Bilim Kurulu normalleşme adımlarıyla ilgili rehber hazırladı. Esneme kararları bu rehbere göre il hıfzıssıhha kurulları tarafından alınacak. Kafe ve restoranlar da bu kapsamda belli kriterlerle açılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, farklı iş kollarının faaliyet serbestliği konusunda Bilim Kurulunun çalışmasını ve salgınla alakalı illerde son durumu istatistiki verilerle Kabine toplantısında anlatacak.

65 YAŞ KISITLAMASI

65 yaş üstü de merakla, sokak kısıtlaması esnetilecek mi diye bekliyor. Bakan Koca, aşının ilk doz vurulduktan 42 gün sonra etkili olduğunu hatırlattı. "Aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde duruma göre esnetme yapılabilir." dedi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM KABİNE TOPLANTISINDA ALINACAK KARARLARA GÖRE BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Mart'ta eğitim öğretime geçişi planlanan tüm okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlara, 2 Mart'ta illerin salgın koşullarına göre başlanacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan "İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası"nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 Mart Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmi ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır. 1 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir."