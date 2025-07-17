Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın bugün saat 15.30'da başlaması planlanıyor.

Toplantının en önemli başlıklarından birini "Terörsüz Türkiye" hedefi oluşturacak. Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK mensubu bir grup, Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını bırakarak dikkat çekmişti. Aynı süreçte, DEM Parti heyeti çeşitli siyasi partilerle temas kurarak, oluşturulması planlanan komisyon hakkında fikir alışverişinde bulunuyor. Kabine üyeleri, bu gelişmeler ışığında sürecin mevcut durumu ile bundan sonraki adımları ayrıntılı şekilde ele alacak.

Toplantının diğer gündem maddeleri arasında yaz mevsimiyle birlikte artış gösteren orman yangınları ile İsrail’in Suriye’ye yönelik başlattığı hava saldırıları da yer alıyor.

İsrail'in Şam'a saldırıları

İsrail'in dün Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay binasını vurmasının ardından bölgede artan gerginliğin de Kabine Toplantısı'nda görüşülmesi bekleniyor. Suriye'de merkezi yönetim ile Dürzi gruplar arasında yaşanan çatışmalar, İsrail'in hava saldırısı ve bölgedeki son gelişmeler masaya yatırılacak.

Orman yangınları

Yaz aylarının etkisini artırmasıyla birlikte orman yangını riski de ciddi şekilde yükseldi. Son günlerde Tekirdağ, Çanakkale, Konya ve Muğla başta olmak üzere birçok ilde meydana gelen yangınlar geniş ormanlık alanlara zarar verdi. Bu çerçevede Kabine Toplantısı’nda, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürüttüğü önleyici çalışmalar, hava ve kara araçlarının yangınla mücadele kapasitesi, erken uyarı sistemleri ile alınması planlanan ilave önlemler kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise enflasyonla mücadele olacak. Özellikle fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesine yönelik alınacak yeni ekonomik tedbirler, Kabine'nin gündeminde yer alacak.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Millete Sesleniş konuşması yaparak, ele alınan konulara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.