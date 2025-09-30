Bakan Yerlikaya'nın paylaşımına göre Gürcistan, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre ve Hırvatistan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edilen dokuz şüpheli arasında farklı suçlamalar yer alıyor.

Gürcistan’da “çocuğun cinsel istismarı” suçundan aranan K.I., “silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma” suçundan aranan O.E. ve “kasten öldürme” suçundan aranan F.A. isimli şahıslar tespit edilip ülkeye getirildi.

Almanya’da “kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan Y.E. ile “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti” suçundan Ö.G. yakalandı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden “kasten öldürme” suçundan aranan Y.K.Ç. ile “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti” suçundan N.Ç., İsviçre’den “kasten öldürme” suçundan aranan A.A., Hırvatistan’dan ise “uyuşturucu maddeyi ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satmak, bulundurmak” suçlarından aranan L.C.B. ülkeye iade edildi.

Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen kurumlara teşekkür ederek Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol‑Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele başkanlıkları, Asayiş Daire Başkanlığı ile İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerini özel olarak tebrik etti. Yerlikaya paylaşımında, hangi bültenle aranırsa aransın organize suç örgütü üyelerinin ve zehir tacirlerinin yakalanıp ülkeye geri getirileceğini yineledi.