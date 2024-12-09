Konya Büyükşehir Belediyesi Kariyer Destek Eğitim Merkezi, öğrencilerini ilham veren isimlerle bir araya getirmeye devam ediyor. Pergel Fellowship Programı, Diplomasi360 ve Benimle Oynar Mısın? programlarına katılan öğrenciler, TRT Spor’un deneyimli spikeri Erdoğan Arıkan ile düzenlenen “Etkili İletişim” başlıklı tecrübe paylaşımı etkinliğinde bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Kariyer Destek Eğitim Merkezi (KADEME), öğrencilerini ilham veren isimlerle bir araya getirmeye devam ediyor.

KADEME bünyesindeki Pergel Fellowship Programı, Diplomasi360 ve Benimle Oynar Mısın? programlarına katılan öğrenciler, TRT Spor’un deneyimli spikeri Erdoğan Arıkan ile düzenlenen Etkili İletişim başlıklı tecrübe paylaşımı etkinliğinde buluştu.

Arıkan, kariyerindeki önemli dönüm noktalarını ve spor medyasındaki deneyimlerini paylaşarak öğrencilere rehberlik etti.

Etkinlikte iletişimin gücü, profesyonel hayatta doğru ifade becerilerinin önemi ve etkili konuşmanın ipuçları üzerinde duruldu. Bunun yanı sıra Arıkan, diksiyon konusunda da önemli tavsiyeler vererek öğrencilerle pratik çalışmalar yaptı.

Samimi bir atmosferde Konya Bilim Merkezi’nde gerçekleşen etkinlik, öğrencilerin hem iletişim becerilerini geliştirmelerine hem de kariyer yolculuklarında yeni bakış açıları kazanmalarına olanak tanıdı. Öğrenciler, Arıkan’a sorularını yöneltme ve birebir etkileşim kurma fırsatı buldu.

KADEME, gençlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunan bu tür etkinliklerle, onların geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlanmalarını desteklemeye devam ediyor.