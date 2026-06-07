Olay İnegöl'ün kırsal Kurşunlu mahallesindeki bir düğünde meydana geldi. K.Ş. ve kardeşi M.Ş. ile H.S.(46), Y.S.(28) ve E.S.(11) arasında sandalye anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi. Olay yerine Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler kavgayı sonlandırdı. Kavgada yaralanan H.S.(46), Y.S.(28) ve E.S.(11) özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ