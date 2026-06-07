Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, '24 branşta faaliyet gösteren ve 3 bin 500 lisanslı sporcusu bulunan Sultangazi Spor Kulübümüz, Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin en güçlü spor kulüplerinden biri konumunda. Avrupa Spor Şehri unvanını başarıyla taşımak ve yılsonunda Avrupa'nın en iyi spor şehri seçilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

2026 Avrupa Spor Şehri unvanına sahip Sultangazi Belediyesi, TDL Races 2026 1. Etap Dron Festivaline ev sahipliği yaptı. Yoğun katılımla Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin farklı illerinden gelen FPV dron pilotları, hız ve teknik becerilerini sergilemek için kıyasıya mücadele etti. Programa, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festival alanında kurulan özel parkurlarda gerçekleştirilen gösteri ve yarışlar, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Etkinliğe katılan çocuklar gün boyunca düzenlenen çeşitli aktiviteler ve dron gösterileriyle eğlenceli vakit geçirdi. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği festivalde, vatandaşlar teknoloji ve sporun bir araya geldiği organizasyonu yakından takip etme fırsatı buldu.

Dereceye giren pilotlara 80 bin lira ödül

Türkiye'nin en yetenekli FPV dron pilotlarını bir araya getiren organizasyonda yarışmacılar, şampiyonluk yolunda hız, refleks ve teknik kabiliyetlerini ortaya koydu. İki gün sürecek yarışların sonunda dereceye giren pilotlara toplam 80 bin lira para ödülü verilecek. Dron teknolojisine ilgi duyan gençlerin ve çocukların yoğun katılım gösterdiği festival, renkli görüntülere sahne oldu. Yarışlar ve etkinlikler hafta sonu boyunca devam edecek.

Abdurrahman Dursun: 'Sultangazi Belediyesi olarak sporun her branşına destek vermeye devam ediyoruz'

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, '2026 Avrupa Spor Şehri unvanına sahip Sultangazi'mizde önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Avrupa Parlamentosu tarafından verilen bu unvanı en iyi şekilde temsil etmek için yıl boyunca ulusal ve uluslararası birçok spor organizasyonu düzenliyoruz. Bugün de Tech Dron League kapsamında gerçekleştirilen dron yarışlarında Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuları ağırlıyoruz. Dijitalleşmenin ve yapay zekanın hayatın her alanında etkisini artırdığı günümüzde dron teknolojilerinin de sporun önemli bir parçası haline geldiğini görüyoruz. Sultangazi Belediyesi olarak sporun her branşına destek vermeye devam ediyoruz. Bu yıl içerisinde uluslararası 3x3 basketbol turnuvasına ev sahipliği yaptık. Önümüzdeki süreçte yeni uluslararası organizasyonlar gerçekleştireceğiz' dedi.

'Yılsonunda Avrupa'nın en iyi spor şehri seçilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz'

Başkan Dursun konuşmasının devamında, Avrupa Karate şampiyonasına da ev sahipliği yapmak istediklerine değinerek, 'Kasım ayında ise Gençler Avrupa Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz. 550 bin nüfuslu ilçemizde yaklaşık 300 bin genç yaşıyor. Gençlerimizin sporla iç içe büyümesini, hem fiziksel hem de sosyal açıdan güçlü bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Sporun aile bağlarını güçlendiren önemli bir unsur olduğuna inanıyoruz. 24 branşta faaliyet gösteren ve 3 bin 500 lisanslı sporcusu bulunan Sultangazi Spor Kulübümüz, Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin en güçlü spor kulüplerinden biri konumunda. Avrupa Spor Şehri unvanını başarıyla taşımak ve yılsonunda Avrupa'nın en iyi spor şehri seçilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' şeklinde konuştu.