Kadıköy’de kaçak elektronik sigara satışı ve sevkiyatı yapılan bir eve polis operasyon düzenledi. Operasyonda bin 875 adet elektronik sigara, 30 adet elektronik sigara likidi ele geçirilirken, iki kişi yakalandı.

Kadıköy’de Göztepe Mahallesinde bulunan bir ikamet adresinde kaçak elektronik sigara satışı ve sevkiyatı yapıldığı bilgisi edinen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adrese, 23 Ocak Salı günü saat 22.00 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda, bin 875 adet elektronik sigara, 30 adet elektronik sigara likidi, 3 kutu kaçak sigara ele geçirildi. C.B. ve H.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.