Türk dünyasında yeniden doğuş günü olarak kutlanan 21 Aralık’ta amatör ve profesyonel film yapımcılarını buluşturan İstanbul Uluslararası Nartugan Film Festivali, farklı kültürleri kaynaştırdı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Uluslararası Nartugan Film Festivali’ne 53 ülkeden bin 47 film katıldı. Jürinin belirlediği 71 finalist filmden İstanbul, İstanbul ve Ölümcül Atlayış isimli eserler birinci seçildi.

Dünyanın farklı kültürlerinin özgün film diliyle anlatıldığı İstanbul Uluslararası Nartugan Film Festivali, Maltepe Dream Hill Asia Business Deluxe Hotel’de gerçekleşen ödül töreni ile tamamlandı. Trans-Bosfor Denizcilik sponsorluğunda ve İlteriş Vakfı’nın desteğiyle yapılan festivale Kazakistan, Kırgızistan, Romanya, Polonya, Belçika, İtalya gibi 53 ülkeden toplam bin 47 film katıldı. Ayşen İnci, Nilüfer Açıkalın, Dr. Amina Zhaman, Cem Kılıç, Deniz Arcak ve Yasemin Küçükçavdar gibi uzman isimlerden oluşan jüri, 71 filmin festivalde gösterilmesini uygun buldu.

Turna Misali, Yarı Çelik ve İstanbul, İstanbul

Erol Aydın’ın kurucusu olduğu festivalin finaline 18 film kaldı. Kısa film dalında birinciliği Demir Özcan’ın yönettiği İstanbul, İstanbul ve Nihat Vuran’ın yönettiği Ölümcül Atlayış filmleri kazandı. Yabancı kısa filmde ise birinciliği Pol Diggler’in yönettiği Sincopat kazandı. Uzun metraj filmde birinciliği İffet Eren’in yaptığı Turna Misali, yabancı belgeselde birinciliği Javid Samadov’un yönettiği Yarı Çelik kazandı. Atatürk’ün bindiği gemilerin anlatıldığı Anadolu Mavisi ve kağnılarla taşınan Kurtuluş Savaşı cephanelerinin anlatıldığı Umudun Yolu ise cesaret ödülü kazandı.

"Nartugan yeniden doğuşu temsil eder"

İlteriş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Can, “Türk dünyası için Nartugan, doğan güneş demektir. Yani karanlığın aydınlığa yenildiği, umudun karamsarlığı yok ettiği günün başlangıcıdır. Festivalimizde Nartugan gibi kadim bir kültürün birleştirici günü sinemanın evrensel diliyle birleştirmeyi amaçlayan çok kültürlü bir etkinlik oldu” dedi.

"4 kıtadan katılım bizi memnun etti"

Festival direktörü Gültekin Bayır ise, “Her yıl büyüyerek kendini geliştiren Nartugan Film Festivali’nin uluslararası arenada hak ettiği ilgiyi bulacağına inanıyoruz. 4 kıtadan eserin katıldığı bu festival sinemanın birleştirici gücünü ve belgesel severlere hissettirecek” diye konuştu.