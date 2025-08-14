İstanbul Esenyurt’ta bir adam, elinde tinerle eşinin erkek kardeşin evini yakmak istedi. Diğer elinde de bıçak olan öfkeli adam, yanlışlıkla farklı bir vatandaşın kapısını ateşe verirken, ardından da kendini yakmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre bir elinde bıçak, diğer elinde de tiner olan adam, eşinin erkek kardeşinin yaşadığı apartmana geldi. Yaşadığı daireyi yakmaya çalışan gözü dönmüş adam, yanlışlıkla komşusunun kapısına tiner dökerek yaktı. Ardından ise sokağa çıkarak kendisini yakmaya çalışan adama mahalleli ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.