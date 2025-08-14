Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig’in 3 ve 4. haftasında oynanacak maçların programını açıkladı.
3. hafta:
22 Ağustos 2025 Cuma
21.30 Çorum FK - Sarıyer
23 Ağustos 2025 Cumartesi
16.30 Bandırmaspor - Adana Demirspor
19.00 Esenler Erokspor - Serikspor
21.30 Iğdır FK - Vanspor FK
21.30 Bodrum FK - Sakaryaspor
24 Ağustos 2025 Pazar
19.00 Boluspor - Ankara Keçiörengücü
19.00 Erzurumspor FK - Pendikspor
21.30 Amed SF - Sivasspor
21.30 Ümraniyespor - Hatayspor
25 Ağustos 2025 Pazartesi
21.30 İstanbulspor - Manisa FK
4. hafta:
29 Ağustos 2025 Cuma
19.00 Vanspor FK - Bandırmaspor
21.30 Sarıyer - Erzurumspor FK
30 Ağustos 2025 Cumartesi
19.00 Ümraniyespor - Esenler Erokspor
19.00 Sakaryaspor - Boluspor
21.30 Manisa FK - Iğdır FK
21.30 Hatayspor - İstanbulspor
31 Ağustos 2025 Pazar
16.30 Ankara Keçiörengücü - Çorum FK
19.00 Pendikspor - Sivasspor
21.30 Adana Demirspor - Amed SF
21.30 Serikspor - Bodrum FK