Edirne’de bir doktorun hasta yakını tarafından darbedildiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören bir hasta hayatını kaybetti. Hastanede görevli doktor B.Ö., hastanın vefat haberini oğlu V.K.’ye verdiği sırada saldırıya uğradı. Doktorun yüzüne yumruk atan V.K., güvenlik görevlisinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. O ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Hastaneye sevk edilen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan V.K.’nin 1,30 promil alkollü olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen V.K., çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsiyle cezalandırıldı.