Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, dolandırıcılık faaliyetlerinin organize şekilde gerçekleştirildiği tespit edildi. Elde edilen deliller doğrultusunda operasyonel süreç başlatıldı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin TOKİ’nin resmî internet sitesini birebir kopyalayarak sahte web siteleri oluşturdukları, bu siteler üzerinden reklam vererek vatandaşları tuzağa düşürdükleri belirlendi. Sahte siteler aracılığıyla; konut başvurusu, ara kat, güney cephe, sigorta bedeli ve kura önceliği gibi vaatlerde bulunularak vatandaşlardan IBAN yoluyla para talep edildiği tespit edildi. Osmaniye merkezli olarak Ankara, Şanlıurfa, Gümüşhane, Tokat, Malatya, Hatay, Aydın, Bursa ve Adana illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA