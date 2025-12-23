Gebze Belediyeler Birliği tarafından hayata geçirilen Çocuk Görüşme Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Metin Uslu, çocuk adalet sisteminin hassasiyetine dikkati çekerek, 'Adalet hizmetlerinin en hassas noktalarından biri olan çocuk adalet sistemi için atılmış çok önemli bir adıma tanıklık etmek üzere buradayız. Boşanmış ya da boşanma sürecinde olan ailelerin çocuklarına, adliyenin soğuk koridorlarında değil; onların ihtiyaçlarına uygun, güvenli, sıcak ve şefkatli bir ortamda, uzmanlık desteğiyle hizmet sunulması çağdaş ve insan odaklı yargının bir gereğidir. Temelini attığımız bu mekan sadece bir bina değil, adaletin vicdani yönünü güçlendirecek bir yapıdır' dedi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, merkezin önemini vurgulayarak, 'İnşallah çocuk haklarının maddi ve manevi olarak korunduğu bu merkez, bölgemiz için hayırlı olur' diye konuştu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise Gebze Belediyeler Birliği olarak sürece destek verdiklerini belirterek, 'Adli mercilerimizden gelen bu talebe memnuniyetle katkı vereceğimizi ifade etmiştik. Bugün de inşallah bu merkezin temelini atıyoruz. Hayırlı olmasını niyaz ediyorum' şeklinde konuştu.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de belediyelerin kamu ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarının önemine değinerek, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Ayrıca törene, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Gebze Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Murat Yüksel, Darıca Belediye Başkanvekili Kenan Demirbaş, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP Gebze İlçe Başkanı Coşkun Öztürk, AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt ile İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu da katıldı.