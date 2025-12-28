Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan Suzan Kaplan, Türkiye'nin sayılı kadın kalaycılardan biri olarak eşi Elmas Kaplan ile birlikte yaklaşık yarım asırdır kalaycılık mesleğini sürdürüyor. Beş kuşaktır kalaycılık yapan Kaplan ailesi, Edremit'te kalaycılığın yaşayan son temsilcileri arasında yer alıyor.

Balıkesir'in ilk kadın kalaycılarından olan Suzan Kaplan, 14 yaşında Elmas Kaplan ile evlendiğini evlenmeden öncesinde de, dede ve babasından kalaycılığı öğrendiğini söylüyor. Suzan Kaplan, geçmişte kalaycılığın köy köy, sokak sokak ve pazar pazar gezilerek yapıldığını da sözlerine ekliyor.

Yaklaşık 50 yıldır kalaycılık yapan Elmas Kaplan ise Edremit'te mesleğin öncülerinden biri olduklarını söylüyor. Elmas Kaplan, eşiyle birlikte uzun yıllardır aynı dükkanda çalıştıklarını belirterek, kalaycılığın günümüzde giderek azalan meslekler arasında yer aldığını ve bu geleneği yaşatmaya devam ettiklerini dile getiriyor.

Suzan ve Elmas Kaplan çifti, yok olmaya yüz tutan kalaycılık mesleğinin kültürel miras olduğunu vurgulayarak, mesleğin gelecek kuşaklara aktarılması için çırak bulamadıklarını bu yüzden mesleğin bitmek üzere olduğunu ifade etti.

Kaplan ailesi, Edremit'te kalaycılık mesleğimi yapan son kişiler olduklarını da sözlerine ekledi.