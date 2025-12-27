Esenyurt Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda beklenen kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamladı. İlçe genelinde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için 900 personel; 110 araç ve bin 500 ton tuz stoğu ile 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacak.

Belediye bünyesinde oluşturulan ekipler; 71'i teknik araç ve iş makinesi, 7'si ambulans olmak üzere toplam 110 araçlık filo ile sahada olacak. Ekipler, belediyenin sorumluluk alanında bulunan 160 kilometrelik yol ağında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Olası bir kar yağışında ekipler öncelikle hastane, ASM gibi kamusal alanlara ulaşımın aksamamasını sağlayacak.

Kışla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, 'Önümüzdeki günlerde beklenen kar yağışına karşı 900 kişilik ekibimiz, 110 araçlık filomuz ve bin 500 ton tuz stoğumuzla hazırız. Vatandaşlarımız olası ihtiyaç ve ihbarlar için 444 04 11 numaralı çağrı merkezimize 7/24 ulaşabilir. Ekiplerimiz gelen taleplere anında müdahale edecektir. Daha güvenli, daha güçlü ve daha huzurlu bir Esenyurt için görev başındayız' dedi.