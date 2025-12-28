İstanbul Esenyurt'ta kontrolden çıkan servis minibüsünün şarampole yuvarlandığı kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınıyor. Hayatını kaybeden minibüs şoförü Niyazi Çelik'in kuzeni Adli Tıp önünde yaptığı açıklamada, 'Belediyede ücretsiz hizmet taşımacılığı yapıyordu. Yolcuları almaya gitmiş, gelirken fren boşalmasından dolayı kaza geçirmişler' dedi.

Esenyurt'ta saat 17.10 sıralarında servis minibüsünün şarampole yuvarlandığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazeler otopsi işlemlerinin ardından, cenaze yakınlarına teslim edilmeye başlandı.

'Yolcuları almaya gitmiş, gelirken fren boşalmasından dolayı kaza geçirmişler'

Kazada hayatını kaybeden minibüs şoförü Niyazi Çelik'in kuzeni Nizamettin Çelik Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Nizamettin Çelik, 'Belediyede ücretsiz hizmet taşımacılığı yapıyordu. Yolcuları almaya gitmiş, gelirken fren boşalmasından dolayı kaza geçirmişler. 3-4 sene önce Hacca da gitmişti. Üzgünüz. Ek iş olarak servis çekiyordu, hafta sonu da ücretsiz servis taşımacılığı yapıyordu. Vefat eden öbür arkadaşlardan kimseyi tanımıyoruz, kimseyi de görmedik. Hepimiz üzüntülüyüz. Eşi, 'bir şoför hastalanmış gel' diye işe çağrıldığını söyledi' şeklinde konuştu.