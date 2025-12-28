İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orhaniye Mahallesi Ankara caddesinde şehir içine girmesi yasak olan 16 AKT 890 plakalı TIR'ın sürücüsünü durdurdu.



ARACI SOKAĞA ÇEKECEKTİM

Sürücü Savaş K.(50), tırı ara sokağa park edip evine gideceğini söyledi. Ekipler sürücünün alkollü olduğunu düşünerek alkol testi yapmak istedi. Sürücü, alkol testini yapmakta zorlandı. Ekipler sürücüye alkometre dersi verdi. Yoğun uğraşı sonucu yapılan alkol testinde 1.61 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, 2. Kez alkollü araç kullanmaktan 11 bin 622 TL ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.