Hırsızlık amacıyla bir apartmana giren 4 kadın hırsız, kendilerini kaydeden güvenlik kamerasına tokat attı.

Olay, dün öğle saatlerinde Eskişehir’de Kırmızıtoprak Mahallesi Örnek Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmana, hırsızlık amacıyla 4 kadın girdi. Yüzlerini maske ile gizleyen 4 şüpheli kadın, girdikleri apartmanın merdivenlerinde bulunan güvenlik kamerasına yöneldi. Kadın hırsızlardan birisi zıplayarak kendilerini kaydeden güvenlik kamerasına tokat attı.

Güvenlik kamerasını devre dışı bırakmayı başaramayan kadın hırsızlar, kayıt altına alınmalarını umursamayarak hırsızlık amacıyla üst katlara çıktı. Bir dairenin kapısını açmayı denedikleri esnada apartman sakinleri tarafından yakalanan kadın hırsızların, ‘Taciz edildik' diye problem çıkartarak olay yerinden kaçtıkları iddia edildi.

Kadın hırsızların yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi.