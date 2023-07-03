Sinanbey mahallesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişiyi ağır yaralayan şüpheli yakalandı.

Olay saat 22.00 sıralarında Sinanbey mahallesi Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Çağatay Y.(29) ile E Enes K.(27) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Çağatay Y. isimli şahıs bıçakla göğsünden ağır yaralandı. Şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Ağır yaralanan şahıs olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.