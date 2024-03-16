Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında İzmit Belediyespor konuk ettiği Çankaya Üniversitesi’ni 113-104 mağlup etti. Son haftayı BAY geçecek olan İzmit Belediyespor normal sezonu 47 puanla tamamladı.

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Duhan Köyiçi, Mehmet Burak Anlatıcı, Hasan Ok

İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 20, Gergana Ivanova 14, Sierra Lashe Calhoun 19, Derya Kavak 6, Ayşe Cora 8, Özge Özışık 6, Başak Altunbey 14, Ezgi Manlacı 3, Jaime Nared 20, Ferda Yıldız 3

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Çankaya Üniversitesi: Heja Yıldırım, Nisanur Barmakçı 5, İlayda Derman 4, Shatori Walker 27, Nathalie Fontaine 22, Ayşenaz Kurtuldum 5, Gülse Uğur 9, Melike Yalçınkaya 12, Brooke Mccarty 12, Fatma Dikmen 3, Melike Tuğba Oral 5

Başantrenör: Hasan Çağrı Özek

1. Periyot: 25-13 (İzmit Belediyespor lehine)

Devre: 50-35 (İzmit Belediyespor lehine)

3. Periyot: 87-66 (İzmit Belediyespor lehine)