Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında İzmit Belediyespor konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 131-87 mağlup etti.
Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Kerem Yılmaz, Safa Halit Çakır, Gündoğan Ali Balaban
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 28, Gergana İvanova 15, Sierra Lashe Calhoun 25, Derya Kavak 2, Ayşe Cora 16, Özge Özışık 16, Başak Altunbey 14, Ezgi Manlacı 7, Dilara Tongar 3, Ferda Yıldız 5
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 15, Sena Işık 11, Betül Kutlu 20, Nuran Tutsak 9, Öykü Taşkın 24, Elanur Demir 8
Başantrenör: Ekin Baş
1. Periyot: 40-19 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 66-46 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 106-60 (İzmit Belediyespor lehine)