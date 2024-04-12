Kadınlar Euroleague Yarı Final maçında ÇBK Mersin’i 89-80 mağlup eden Fenerbahçe adını finale yazdırdı. Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan sarı-lacivertliler, üst üste 3. kez final oynayacak.

Mersin’in ev sahipliğinde düzenlenen Kadınlar Euroleague yarı finalinde Türk temsilcileri Fenerbahçe ile ÇBK Mersin karşı karşıya geldi. ING Kadınlar Süper Ligi Play-off final serisinde de oynayan iki takımın mücadelesinde gülen taraf Fenerbahçe oldu. Çekişmeli geçen müsabakada sarı-lacivertliler maç boyu skor üstünlüğünü koruyarak karşılaşmadan 89-80 üstün ayrıldı.

Yarı finalin diğer maçında Villeneuve, USK Praha’yı 84-78’lik skorla mağlup ederek final biletini alan taraf oldu.

Geçtiğimiz sezon Çekya’da yer alan Kralovka Arena’da Fenerbahçe, ÇBK Mersin’i 99-60’lık skorla yenerek şampiyonluğa uzanan taraf olmuştu. Sarı-lacivertliler, 2022 yılında ise ev sahipliği yaptığı Euroleague Final-Four’da finale çıkarken Macar rakibi Sopron’a kaybetmişti.

Fenerbahçe, bugün alınan final biletiyle birlikte bu organizasyonda üst üste 3 sezon bu başarıya imza attı.

Sarı-lacivertliler, 14 Nisan Pazar günü Fransız ekibi Villeneuve d’Asvq LM ile şampiyonluk için parkeye çıkacak.