Büyük Anadolu Hastaneleri Üroloji Uzmanlarından Opr. Dr. Şakir Aydoğan, kadınların sıkça karşılaştığı sistit hastalığı hakkında önemli uyarılarda bulundu. Opr. Dr. Aydoğan, özellikle yaz aylarında havuz kullanımının artmasıyla birlikte, yeterince temizlenmeyen havuz sularının bu enfeksiyon riskini tetikleyebileceğini belirtti.

Sistit nedir?

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Şakir Aydoğan, "Sistit, idrar yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak ortaya çıkan ve mesaneyi etkileyen bakteriyel bir enfeksiyondur. Kadınlarda anatomik yapıları gereği daha sık görülen bu hastalık, sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma hissi, alt karın ağrısı, bel ağrısı ve idrarda kan görülmesi gibi belirtilerle kendini gösterebilir" dedi.

"Havuz kullanımına dikkat"

Özellikle yetersiz hijyen şartlarına sahip havuzların, bakterilerin çoğalması için uygun ortam hazırlayabildiğini ifade eden Opr. Dr. Şakir Aydoğan, "Havuz suyu enfeksiyonların kolayca bulaşmasına yol açarken, sistit riskini artırabilir. Havuz kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar ise havuzdan çıktıktan sonra temiz su ile duş alınmalı, Islak mayo ile uzun süre kalmamalı ve havuzların hijyen standartlarına uygun olduğundan emin olunmalıdır" şeklinde konuştu.

"Bol su için, belirtilere dikkat edin"

Opr. Dr. Aydoğan, sistitin erken teşhis edilmesinin önemine değinip, bol su tüketilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Hijyen kurallarına dikkat edilmesi, bol su tüketimi ve belirtiler ortaya çıktığında doktora başvurulması enfeksiyonun ilerlemesini önlemektedir. Kadın sağlığını tehdit eden bu hastalıkla ilgili farkındalığın artırılması, erken teşhis ve tedavi açısından kritik önem taşımaktadır. Eğer yukarıda belirttiğimiz şikayetler sizde de varsa, mutlaka bir uzman doktora danışmanızı önermekteyiz" ifadelerine yer verdi.