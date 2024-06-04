Süleymanpaşa Belediyesi tarafından kadınlara yönelik açılan meslek edindirme kurslarından Giyim ve Üretim Teknolojileri Kursu öğrencileri, öğrendiklerini ve kurs boyunca ürettiklerini yıl sonu sergisinde görücüye çıkardılar.

Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile yetişkinlere yönelik düzenlenen Meslek Edindirme ve Kişisel Gelişim Kursları kapsamında Süleymanpaşa Belediyesi Çiftlikönü Mahalle Konağı’nda devam eden Giyim ve Üretim Teknolojileri Kursu, yıl sonu sergisi ile sona erdi. Sergide kursiyer kadınların bir yıl boyunca öğrendiklerini uygulayarak ürettikleri giysiler tanıtıldı. Halihazırda Süleymanpaşa Belediyesi Giyim ve Üretim Teknolojileri Kursunda 80 kursiyer kadın eğitim alarak yeni bir meslek öğreniyor.

Serginin açılış törenine Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku katılarak açılış kurdelesini kesti. Utku, açılışta yaptığı konuşmada kursiyerleri ve eğitmenleri tebrik ederek yeni hayatlarında başarılar diledi. Konuşmaların ardından Utku ve Zeray, kursiyerlerle birlikte sergiyi gezerek öğrencilerin çalışmalarını incelediler.