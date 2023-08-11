Bursa'nın İnegöl ilçesinde Metal Sanayisinde kamyon ile Servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye, Metal Sanayi 22. Sokak üzerinde bulunan seyir halinde olan Sabri A. yönetimindeki 58 BE 312 plakalı kamyon ile Hasan Hüseyin A.(67) yönetimindeki 16 S 6121 plakalı servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan minibüs sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı.

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı burada tedavi altına alındı. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.