Bursa’nın İnegöl ilçesinde geçtiğimiz Çarşamba günü Mezitler bölgesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı adam 3 gün sonra hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, Bursa-Ankara karayolu üzerinde Mezit-3 mevkiinde seyir halinde olan İsmail B. yönetimindeki otomobil, karayolu üzerinde karşıdan karşıya geçmekte olan Cemal Burhan’a (61) çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Cemal Burhana'a ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı adam Bursa'da özel bir hastaneye sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam 3 gün sonra hayatını kaybetti.