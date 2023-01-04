Organize Sanayi Bölgesinde meydana gelen kazada kamyonet ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı; 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 12.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde üzerinde meydana geldi. Selman Y.(23) yönetimindeki 34 EVN 086 kamyonet, karşı yönden gelirken manevra yapan sürücü Hüseyin S.(78) yönetimindeki 16 E 9708 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.