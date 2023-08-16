Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Fatih mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Fatih mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü A.Y.(21) yönetimindeki 16 AOH 259 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen sürücü S.P. yönetimindeki 16 AYE 015 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.