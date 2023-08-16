Covid-19 vakası hayatı olumsuz etkilerken yeniden gün yüzüne mi çıkıyor ? Maske takacağımız günler geri mi geliyor ?

Hayatı ciddi anlamda olumsuz yönde etkileyen, Dünya’nın her yerine yayılan covid-19 vakası konusunda uzmanlar uyardı.

Yeni koronavirüs, aşılar ve bağışıklık sisteminin bir parçası olan başak proteininde 30'dan fazla mutasyona sahip yeni bir alt varyant belirlendi. Omicron'un bir alt varyantı olan BA.6 adlı yeni tür, aşıların etkinliğini azaltabileceği ve yeni bir Kovid-19 dalgasına neden olabileceği konusunda bilim insanları arasında endişelere yol açtı. Oxford Üniversitesi'nden Dr Trisha Greenhalgh, "Görünüşe göre maskeyi tekrar takmanın zamanı geldi" dedi.

BA.6, onu önceki Omicron türlerinden farklı kılan çok sayıda yeni mutasyona sahip şeklinde yorum yapan University College London'dan Profesör Christina Pagel “Bu, potansiyel olarak daha büyük bir dalgaya neden olabilir" şeklinde belirtti.

Bilim insanları, "çok sayıda yeni mutasyon" içeren bir varyantı keşfettikten sonra yeni bir küresel Covid-19 dalgası konusunda uyarıda bulundular. Yeni sürüm, bazı uzmanlar arasında büyük endişe yaratan maskeyi yeniden gündeme getirdi.

Resmi bir adı olmayan ancak BA.6 olarak adlandırılan Covid-19’un yeni alt varyantı şu ana kadar sadece iki ülkede, Danimarka ve İsrail'de tespit edildi. Ancak, BA.6’nın aşıların hedef aldığı virüs parçası olan başak proteini üzerinde sahip olduğu mutasyon sayısı nedeniyle araştımacılar tarafından dikkatle izleniyor.

Aşılar Fayda Etmeyecek

Bilim insanları BA.6’nın atasal türü olan Omicron'dan yeterince farklı görünecek şekilde evrimleşirse aşıların daha az etkili olmasına neden olabileceği konusunda uyardı.