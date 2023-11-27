Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü, karşı istikametten gelen bir araca çarptı. Olay, Kaynarca Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.
60 yaşındaki araç sürücüsü Haydar K., 06 DLD 392 plakalı aracıyla yağış sonrası kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybetti. Haydar K.'nın kontrolünden çıkan araç, karşı yönden gelen 32 yaşındaki Erkan Ç. idaresindeki 14 ABC 168 plakalı araçla çarpıştı. Kazada, Haydar K., Erkan Ç. ve araçta bulunan yolcu Nurdan T. yaralandı.
Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine hemen müdahalede bulundu. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma Komutanlığı, kazayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.